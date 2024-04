Stundenlanger Einsatz Dachstuhl-Brand in St. Ingbert – Menschen verlieren in der Nacht ihr Zuhause

Ein Feuer hat Donnerstagabend, 25. April, in einem Wohnhaus in St. Ingbert gewütet. Die Helfer waren bis in die Nacht im Einsatz, um zu verhindern, dass Flammen auf umliegende Gebäude übergreifen. Sechs Menschen des betroffenen Hauses verloren fürs erste ihre Bleibe, wie die Polizei in der saarpfälzischen Stadt am Morgen auf SZ-Anfrage berichtet.