Deutsches Rotes Kreuz : DRK ruft im Kreis Saarlouis zum Blutspenden auf

Kreis Saarlouis Das Deutsche Rote Kreuz bittet, im Landkreis weiterhin Blut zu spenden.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) benötigt laut einer Mitteilung dringend Blutspenden. Der DRK-Blutspendedienst West steht demnach vor einer großen Herausforderung: Einerseits steigt der Bedarf an Blutpräparaten momentan stark an, andererseits kann der Bedarf kaum gedeckt werden, weil die gesamte Terminstruktur des Blutspendedienstes durch die Corona-Pandemie gestört wurde. „Wir werben für ein nachhaltiges Spenden, denn es besteht eine dauernde Notwendigkeit an Blutspenden“, erklärt Markus Weingardt, Vorstandsmitglied des DRK Ortsverein Dillingen.