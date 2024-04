Brutaler Überfall in Dudweiler Polizei sucht aggressive Täter – Verdächtiger geschnappt, aber nicht der Gesuchte

Ein 22-Jähriger wurde in der vergangenen Nacht (23. April 2024) in Dudweiler überfallen. Gegen 00:30 Uhr kamen zwei Unbekannte auf den jungen Mann zu, der sich in der Dudo-Galerie aufhielt. Die beiden Täter waren gleich aggressiv und fragten, "ob er Stress haben wolle". Dann forderte einer unvermittelt, dass der Geschädigte Bargeld und Handy hergeben solle. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er dem 22-Jährigen mit der Hand ins Gesicht.