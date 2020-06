Zweibrücken ist coronafrei : Kein Corona-Fall mehr in der Region Zweibrücken/Pirmasens

Berlin/Zweibrücken m Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz gibt es seit dem gestrigen Dienstag keinen bestätigten am Coronavirus (COVID-19) erkrankten Menschen mehr.

Das teilte Thorsten Höh von der Kreisverwaltung Südwestpfalz am Dienstag mit. Zuletzt war noch ein Zweibrücker mit dem Virus infiziert. Der erste Corona-Fall in der Region war am 16. März im Landkreis Südwestpfalz aufgetreten, in Zweibrücken wurden erstmals am 20. März zwei Infektionen festgestellt.