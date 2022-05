Reitsport : Junge Küken und alte Hasen sind gemeinsam stark

Walshausen Osterturnier der Islandpferdereiter in Walshausen.

(cvw) Die Islandpferde-Reiter – vor allem in der SAGA-Reitschule Felsalbtal in Walshausen – freuten sich in diesem Jahr besonders auf Ostern: Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz konnte am Ostermontag endlich wieder ein Frühlingsturnier des IPZV Südwestpfalz stattfinden. Gemeinsam wurde von den jungen Küken und den alten Hasen die Anlage hergerichtet, die Boxen für die Gastpferde vorbereitet, die Ovalbahn eingerichtet und die Richter-Tische platziert – sogar die Gartenzwerge im Hof-Garten erhielten ein neues Farbgewand.