Fußball-Saarlandpokal Homburg träumt wieder vom DFB-Pokal

„Wir wollen unbedingt wieder in den DFB-Pokal“, betont Schwarz. Auf dem Weg dahin müssen die Homburger „nun erst einmal die Hausaufgabe in Schwalbach erledigen“. Final-Gegner des Gewinners am Mittwoch dürfte am 25. Mai im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken der dort beheimatete Drittligist 1. FC Saarbrücken werden. Dieser muss aber zunächst am 30. April beim Saarlandligisten FC Hertha Wiesbach sein Viertelfinalspiel absolvieren. Der Sieger dieser Partie kämpft dann – voraussichtlich am 8. Mai – beim FSV Jägersburg im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel. Durchaus möglich, dass bei einem Finale mit dem FCS dann beide Teams für den DFB-Pokal 2024/25 qualifiziert wären. Das ist dann der Fall, wenn der Drittligist in der Abschlusstabelle mindestens Platz vier belegen sollte.