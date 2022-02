Reitsport : Ein entspannter Start in die Turniersaison

Zweibrücken Der Club Saar-Pfälzischer Springreiter hat am Wochenende im Landgestüt Zweibrücken den ersten Wettkampf 2022 veranstaltet. Wer am zweiten Turniertag eine Siegchance haben wollte, musste sein Pferd „auf dem Teller drehen“ können.

Einige Fans der Reiter saßen zwar auf den Rängen. Die Kulisse war aber überschaubar: Mit einem entspannten Turnier hat der Club Saar-Pfälzischer Springreiter am letzten Wochenende die Turniersaison 2022 im Landgestüt Zweibrücken eingeläutet. Diente das mittelschwere M-Springen am Samstag mit seiner Wegeführung noch zum Warmwerden, fragte Parcours-Chef Tobias Hein am Sonntag in engen Wendungen die Rittigkeit der Pferde ab. Wer siegen wollte, musste nicht nur fehlerfrei und schnell sein, sondern sein Pferd auch – „auf dem Teller drehen“ können.