Zweibrücker Frühjahrs-Renntag Den Wetterkapriolen getrotzt

Bereits vor dem Hauptrennen wurde den Zuschauern bester Pferdesport geboten. Die beiden Trabrennen waren mehr als nur Beiwerk zu einem sportlich gesehen ausgewogenen Renntag. Einmal mehr war dabei die Moderation ausgezeichnet, informierte Alexander Franke großartig, wurde blendend dabei von Marie Hannibal unterstützt, die ständig vom Führring aus mit den Jockeys redete oder Wissenswertes vermittelte – und so auch viele Pferdefreunde an den Totalisator brachte. Überlebenswichtig für den veranstaltenden Verein, denn damit wird an jedem Renntag die Grundlage für weitere Pferderennen auf der grünen Wiese im Herzen der Rosenstadt gelegt. Insgesamt wurden am Totalisator bei den acht Rennen (zwei Trab- und sechs Galopprennen) 58 664 Euro umgesetzt. An der Bahn selbst 14 557,50 Euro. Die Wetten von außerhalb bildeten mit einer Summe von 38 914,88 Euro den Löwenanteil. Wetter aus dem Ausland trugen mit 5191,82 Euro zum Gesamtumsatz bei.