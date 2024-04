Handball-Saarlandliga SG-Zweite schließt Saison mit Sieg und Klassenverbleib ab

Beide Mannschaften hielten auch in der zweiten Hälfte das Tempo hoch. Bis zum 17:20 (33.) lief für die Gäste noch alles nach Plan, doch dann schlugen die Zweibrücker zurück. Durch fünf Treffer in Folge drehten sie die Partie zum 22:20 (41.). Nach einem Doppelschlag von Konrad Wagner, der mit zehn Treffern bester Werfer der Partie war, glichen die Gäste aus (24:24, 47.). Kurzzeitig befürchteten die Gastgeber, dass das Momentum wieder wechseln könnte und der Favorit jetzt die Partie an sich reißen würde. Doch weit gefehlt. Die Hausherren behielten kühlen Kopf und gingen nach einem Doppelschlag von Alexander Eusterholz mit 27:25 in Front. Der HC stemmte sich gegen die Niederlage und hatte in Wagner seinen auffälligsten Akteur, der mit Toren und guten Aktionen seine Mannschaft am Leben hielt. Knapp drei Minuten vor dem Ende führten die Zweibrücker mit 31:28, als Altmeyer mit einer Auszeit versuchte, das Ruder nochmal herumzureißen. Vergeblich. Der gute SG-Rechtsaußen Dennis Bernt machte mit seinem Treffer zum 34:32 20 Sekunden vor dem Ende den Deckel drauf.