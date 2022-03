Reiterferien in Rheinland-Pfalz und im Saarland : Reiterferien sind die besten

Zweibrücken Für viele Kinder und Jugendliche gibt es nichts Schöneres, als die Ferien mit Pferden zu verbringen. Die Vereine der Umgebung bieten vielfältige Möglichkeiten dazu.

Bald stehen wieder Ferien auf dem Programm – an Ostern in Rheinland-Pfalz vom 13. bis 22 April (im Saarland ab dem 14. April). Zeit und Freiraum, sich mit dem zu befassen, was einem am liebsten ist. Für einige ist es ausschlafen und faulenzen, für andere Radfahren oder Fußballspielen und für viele, besonders Mädchen, das Reiten. Dem tragen die Reitvereine in der Umgebung Rechnung und bieten eine Vielzahl an Ferienfreizeiten rund ums Pferd an: Basisprogramme ab dem Kindergartenalter, die den fachgerechten Umgang mit dem Pferd – pflegen, füttern, führen – bis hin zum Reiten und Voltigieren, dem Turnen auf dem Pferd, abdecken.