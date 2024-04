Verbotene Werbung Anzeige wegen Cannabis-Aprilscherz

Keine schöne Aussicht für den Betreiber Stephan Philippi (der am Dienstag Ruhetag hatte und vermutlich deshalb nicht erreichbar war). Und dabei gibt es die Pizza nicht mal wirklich – es handelte sich lediglich um einen Aprilscherz. Das wurde auf der Facebook-Seite des Lieferdienstes klargestellt. Allerdings – fataler Fehler – wurde der Originalpost nicht schnell genug aus dem Netz genommen. „Stand 5.4. 2024 ist der Beitrag immer noch online“, heißt es fett gedruckt im Schreiben des Zweibrücker Ordnungsamtes. Also wurde die Maschinerie des Ordnungsamtes in Gang gesetzt.