Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Zwischen Meisterfeier und Abschieds-Wehmut

Müller, die in der D-Jugend, damals noch beim SV 64 Zweibrücken, mit dem Handballspielen begann, wird nach elf Jahren im Löwentrikot zur HSG TVA/ATSV Saarbrücken wechseln. Kurz nach Müller kam auch Janine Baus in ihrem ersten C-Jugendjahr vom TV Merchweiler zum SV 64. Mit ihrem großen Talent war sie maßgeblich an den Erfolgen der Zweibrückerinnen beteiligt und stellte mit ihrer Wurfgewalt und Variabilität eine Leistungsträgerin dar, die ihresgleichen sucht. Zur kommenden Saison verschlägt es die 22-Jährige studienbedingt nach Konstanz, wo sie den Schritt in die 3. Liga wagen wird. Und mit Katrin Hoffmann sowie Nadine Zellmer gehen zwei wahre SV-Urgesteine. Schon vor über 20 Jahren liefen die beiden Rückraumspielerinnen in der ersten Mannschaft des SV 64 auf. Letztes Jahr erklärten sie sich dann dazu bereit, nochmal ein Comeback in der ersten Mannschaft zu starten, um das Team und den Verein zu unterstützen. Doch mit ihrem Abtritt aus der ersten Mannschaft werden sie nicht ganz aus dem Zweibrücker Handballsport verschwinden. Beide werden in der kommenden Saison noch mit der zweiten Mannschaft auflaufen und ihr Team dort sowohl mit ihrer Leistung auf dem Feld als auch mit ihrer lebensfrohen Art abseits der Platte bereichern. Und auch wenn sie die Handballschuhe irgendwann ganz an den Nagel hängen, steht jetzt schon die nächste Generation in den Startlöchern: Beide haben nämlich schon Kinder, die selbst bereits eifrig in der SG-Jugend auf Torejagd gehen.