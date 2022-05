Handball-Saarlandliga : SV 64 II fehlt noch ein Sieg zur Meisterschaft

Den Niederwürzbacher Max Junius (am Ball), der elf Tore erzielte, bekam der SV 64 um Fabian Naumann (Nummer 33) und Alexander Eusterholz (Nummer 22) zwar nie in den Griff – dennoch gewannen am Ende die Zweibrücker. Foto: Fabian Kleer

Zweibrücken/Niederwürzbach Handball-Saarlandliga: SV 64 Zweibrücken II gewinnt beim TV Niederwürzbach das „Duell der Gehandicapten“.

Der SV 64 II gewann am Samstag sein Auswärtsspiel beim TV Niederwürzbach mit 34:31 (16:14). Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des SV auf den Zweiten HSG Saarbrücken weiter drei Zähler. Bei Punktgleichheit am Saisonende hätten die Saarländer zwar die Nase vorn, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Und dennoch: Die Zweibrücker müssen nur eines ihrer letzten beiden Spiele gegen den Vorletzten HSG Ottweiler/Steinbach (Samstag, 7. Mai) oder den Achten HSG Dudweiler/Fischbach (14. Mai) gewinnen, dann ist die Kaderschmiede der Löwen Saarlandliga-Meister.

Das Spiel in Niederwürzbach war auch das Spiel der „Gehandicapten“. Der SV musste auf zahlreiche Spieler verzichten. Weil die erste Mannschaft und die A-Jugend parallel spielten, bekam das Team von Trainer Klaus Peter Weinert auch keine Unterstützung aus der „Löwenfamilie“. Auch beim TV Niederwürzbach sah es nicht rosig aus: Mit Florian Caprano, Johannes Leffer und Top-Torschütze Nils Lauer fehlten wichtige Säulen.

In den ersten 20 Minuten konnte sich keine der Mannschaften einen Vorteil erspielen (8:8). Kurz vor der Pause zog der Spitzenreiter die Zügel dann aber noch einmal an. Nach einem Treffer von Nico Gräber führte der SV mit 16:13. Niederwürzbachs Dennis Bernt sorgte dafür, dass sein Team nur mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine ging.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ sich der TVN nie abschütteln. Besonders Niederwürzbachs Max Junius, der elf Treffer erzielte, sorgte dafür, dass die Zweibrücker, bei denen Fabian Naumann (7 Tore) und Gräber (6) am torhungrigsten waren, den TVN bis tief in die Schlussphase nicht distanzieren konnten. Drei Minuten vor der Schluss-Sirene betrug der Vorsprung nur ein Törchen (31:30). Doch dann sorgten die Löwen Marian Graff, Naumann und Tomas Schlegel mit drei Treffern in Folge dafür, dass der SV 64 das Spiel auf der Zielgeraden endgültig in seine Richtung zog – und jetzt nur noch einen Sieg vom Titel entfernt ist.

Niederwürzbach ist Tabellensiebter und empfängt am Samstag um 18.30 Uhr Dudweiler/Fischbach. Zweibrücken II trifft am Samstag um 20 Uhr in der heimischen Westpfalzhalle auf Ottweiler/Steinbach.