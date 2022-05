Fußball-Verbandsliga Nordost : Ballweiler und Bildstock trennen sich im Schützenfest Remis

Fußball-Verbandsliga Nordost: Spitzenspiel endet 4:4. Limbach beendet schwarze Serie. Blieskastel unterliegt Tabellenzweitem Freisen.

Hellas Bildstock – DJK Ballweiler-Wecklingen 4:4 (4:3). Torfestival in Bildstock. Nach einer halben Stunde sahen die Gastgeber wie der sichere Sieger aus. Doch Ballweiler zeigte im Spitzenspiel großartige Moral. Die DJK ging zwar durch Malte Dennert (15.) in Führung, doch dann kam die Hellas. Jeremy Ewertz (16./22.) per Doppelschlag, Lukas Schweitzer (25.) mit einem verwandelten Foulelfmeter und Norman Schmitt (26.) stellten auf 4:1 für die Gastgeber. Doch Piero Ortoleva (32.) und Frederic Stark (42.), der nach einem Eckball die Kugel über die Linie drückte, brachten die DJK vor der Pause ins Spiel zurück. Nach dem Seitenwechsel dominierte Ballweiler-Wecklingen, konnte seine Chancen aber lange nicht nutzen. Die DJK profitierte schließlich von einem Hellas-Abwehrfehler, den der zuvor eingewechselte Noureddine El Khadem (76.) zum verdienten Ausgleich nutzte. Ballweiler-Wecklingen bleibt mit drei Punkten vor dem FC Freisen an der Tabellenspitze und hat zudem eine Partie weniger ausgetragen als der Verfolger.