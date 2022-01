Voltigier- und Reitgemeinschaft (VRG) Südwestpfalz : Ein gutes Voltigierpferd soll auch Reiterfahrung sammeln

Zweibrücken Die VRG Südwestpfalz hat ein ganz besonderes Angebot für einen fortgeschrittenen Reiter: Ein ganzes halbes Pferd.

Wer Hochleistungssport erbringt, braucht einen fördernden Ausgleichssport sowie ein gutes Training für Muskulaturaufbau, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Was für den Menschen gilt, gilt auch für das Pferd. Besonders spezialisierte Hochleistungssportler sind Voltigierpferde: Sie müssen in gleichmäßigem Tempo auf einem runden Zirkel links herum galoppieren und dabei nicht nur sich selbst, sondern bis zu drei menschliche Akrobaten auf ihrem Rücken ausbalancieren.

Dies gilt besonders für die höheren Leistungsklassen, in denen etwa die Voltigier- und Reitgemeinschaft (VRG) Südwestpfalz unterwegs ist. Deshalb ist dem Verein ganz wichtig, dass mit den Pferden zusätzlich unter dem Reitersattel gearbeitet wird. Und so hat der Verein ein ganz besonderes Angebot für einen fortgeschrittenen Reiter: Ein ganzes halbes Pferd. „Wir haben damit sehr gut Erfahrungen gemacht“, sagt VRG-Chefin Sandra Schwebius mit Blick auf die Pferde-Crew des Vereins. So trägt die Zweibrücker Stute Corunia nicht nur die erste Mannschaft bis hin zur Deutschen Meisterschaft in der Schweren Klasse, sondern auch ihre Reiterin und Betreuerin Sarah Neger in Springprüfungen bis Klasse L und sogar zum Titel in der Pfalzmeisterschaft. Mit sichtlicher Freude.