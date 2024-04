Gerätturn-Pfalzmeisterschaft Von konstanten Leistungen und Zittergeräten

So lag VTZ-Turnerin Chiara Conrad (Jg. 2006) in der Kür-Leistungsklasse 3 der Altersklasse 16 bis 29 bis vor dem letzten Gerät auf Siegeskurs. Ihre 51,40 Zähler bei der Gaumeisterschaft in der Vorwoche hätten zu Gold und damit der Titelverteidigung gereicht. „Die hätte auch hier gewonnen, wäre sie nicht zwei Mal vom Balken gefallen“, erklärt Sonja Rayer, Trainerin und Abteilungsleiterin der VT Zweibrücken. Am Stufenbarren (12,55 Punkte) sowie am Boden (13,60) erhielt Conrad je die beste Wertung aller 22 Starterinnen. Nach einer ordentlichen 11,80 am Sprung stand zum Abschluss nur noch das Zittergerät an. „Das kam ausgerechnet ganz zum Schluss, da wusste sie schon, ich muss da jetzt nur noch irgendwie durch.“ Doch anders als noch beim Gewinn der Gaumeisterschaft, als sie hier auf eine starke 13,00 kam, versagten am Wochenende die Nerven. Durch die lediglich 10,75 Punkte rutschte Conrad als Vierte sogar komplett vom Podest. „Das ist schon sehr ärgerlich. Mit einem Sturz hätte es noch zum zweiten Platz gereicht“, erklärt Rayer. So aber musste sich ihr Schützling mit 48,70 Punkten hinter Siegerin Laetitia Waldenberge (TuS Niederkirchen, 50,00 Pkt.), Lena Ottes Tokouk (TB Oppau, 49,05) und Sophie Reinheimer (SV Katzweiler, 49,00) einordnen. Doch ihre Trainerin weiß, dass auch solche Erfahrungen lehrreich sein können: „Im letzten Jahr hat es funktioniert, dieses Mal eben nicht. Aber auch diese Enttäuschungen machen einen stark.“