Schwimmer der WSF Zweibrücken JEM-Norm und eine besondere Marke geknackt

Mit dem Ziel, vor allem über seine „Hauptstrecke“ 100 Meter Freistil die JEM-Qualifikationszeit von 50,50 Sekunden zu knacken, war Raje bei den Swim Open angetreten. Mit 50,49 Sekunden hatte er diese im Vorjahr schon einmal gemeistert. „Wenn man die Zeit schon Mal unterboten hat, dann hat man natürlich den Anspruch, die nochmal zu schwimmen. Was aber nicht bedeutet, dass das auch so einfach in die Tat umzusetzen ist“, erklärt er. Dass es Michael Raje dann gleich im ersten Rennen am Freitag, dem Vorlauf über die 100 Meter, gelungen ist, die Norm zu meistern, „war dann eine Mega-Erleichterung“. Der ganz große Druck, performen zu wollen und zu müssen, war damit abgefallen. Es sei eine sehr große Überraschung gewesen – und für ihn selbst auch jetzt noch immer nicht richtig zu begreifen –, dass er über die 100 Kraul erstmals in einer Zeit unter 50 Sekunden angeschlagen hat. Die Uhr stoppte bei 49,97 Sekunden. „Wenn man die 50-Sekunden-Mark knackt, ist das etwas ganz besonderes. Diese ‚magische‘ Grenze, wenn da eine vier statt einer fünf davorsteht – das ist nicht so einfach“, ist sich Raje bei aller Freude darüber auch bewusst, dass diese Zeit nun nicht automatisch wie am Fließband immer wieder fallen wird. „Aber ich bin schon happy.“ Mit seiner neuen Bestmarke war Raje Vorlaufdritter, im A-Finale landete er letztlich in 50,80 Sekunden auf Rang sechs. Damit belegte er Platz eins in der JEM-Wertung.