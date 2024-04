Tödlicher Vorfall in Mannheim Polizei erschießt Mann mit Machete in Uni-Bibliothek – Opfer stammt aus dem Saarland

Gegen ihn habe bereits ein Hausverbot bestanden, weil er sich wiederholt negativ verhalten habe, hieß es in der Mitteilung. Beim Eintreffen der Polizei hielt er den Angaben zufolge eine Machete in der Hand. Nach dem Schuss durch die Polizei kam der 31-Jährige in ein Krankenhaus, wo er starb. Der Mann war früher polizeilich in Erscheinung getreten. Wegen des Schusswaffengebrauchs ermittelt das LKA. Auch das Motiv des Mannes soll ermittelt werden.