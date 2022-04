RSG Rechentalerhof : Rechentalerhof gründet eigenen Reitverein

Mittelbach Nicht nur Reiter und ausgesprochene Pferdemenschen haben ein Herz für die neu gegründete RSG Rechentalerhof. Im Vorstand des Vereins engagieren sich auch Nicht-Reiter für die Gemeinschaft.

„Und? Wann gründet der Rechentalerhof seinen eigenen Reitverein?“, wurde Anne Oberle schon oft gefragt. Doch alles braucht die richtige Zeit und jetzt wurde wahr, was viele schon lange erwarteten und was seit etlichen Jahren keimt: Im Januar 2022 wurde offiziell die Gründung der Reitsportgemeinschaft RSG Rechentalerhof bestätigt. Anne Oberle lächelt: „Sie ist erwachsen aus unserer Stallgemeinschaft. Jetzt hat es einfach gepasst.“ Bei der Mai-Wanderung im vergangenen Jahr manifestierte sich in feucht-fröhlicher Runde das Projekt: „Wir gründen unseren eigenen Verein.“

Die 30-Jährige, die mit ihrem Pferd Curlysue seit vier Jahren auf dem Rechentalerhof ist, ritt die ganze Zeit über für den RFV Pirmasens-Winzeln – so, wie Coralie Edrich für die Bundenbacherhöhe oder Anne Oberle selbst seit ihren Reitanfängen für den RFV Zweibrücken. Mit der eigenen Anlage inklusive Reithalle und Reitplatz konzentrierte sich das langjährige Aushängeschild als Gold-Reiterin mit zahlreichen Erfolgen bis in die schweren Klassen (S***), das bei den Deutschen Meisterschaften der Amazonen startet und Pfalz- wie Landesmeisterschaften gewann, zunehmend auf den Rechentalerhof mit immerhin mehr als zehn Einstellern. „Wir sind alle für unterschiedliche Vereine geritten und haben doch hier auf dem Hof unser Zuhause gefunden. Und ein harmonisches Miteinander“, stellt die 29-jährige Nina Schunck die Hofgemeinschaft in den Mittelpunkt. Während sie selbst früher ihren Zweibrücker Wallach Surprise schon mal in der Dressur sattelte, ist das Gros des Vereins eher springorientiert ausgerichtet. Alle bestätigen: „Wir sind offen für alle, die von der Einstellung dem Pferd und der Gemeinschaft gegenüber zu uns passen. Natürlich auch für alle Freizeitreiter.“