Fußball-Regionalliga : FCH lässt im letzten Heimspiel (wieder) viel vermissen

Homburg Fußball-Regionalligist Homburg unterliegt FSV Frankfurt mit 1:2. Thomas Gösweiner und Krystian Wozniak bleiben, Zukunft von Jonas Scholz weiter offen.

(mh) Timo Wenzel war bedient. Wieder einmal. „30 Minuten haben wir guten Fußball gespielt – und dann von Minute zu Minute nachgelassen“, grollte der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft am Samstag im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Er ergänzte: „Ich bin stinksauer über so einen Spielverlauf.“ Auch dass seine Mannschaft vor 948 Zuschauern im Waldstadion aufgrund anhaltender personeller Probleme mit dem „letzten Aufgebot“ angetreten war, wollte der Fußball-Lehrer nicht als Ausrede gelten lassen.

Die Gäste hatten in Person von Dusan Cmomut die erste große Chance der Partie (3. Minute), doch Homburgs Schlussmann Niklas Knichel hielt stark. Zwei Minuten später gingen die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung. Mounir Bouziane beförderte einen verunglückten Schuss von Markus Mendler per Grätsche ins Netz. Homburg dominierte die Partie zunächst weiter. Marco Hingerl, der vor der Partie wie elf weitere Spieler verabschiedet wurde, und Bouziane (27.) hätten ebenso auf 2:0 erhöhen können wie Markus Mendler. Er scheiterte aus sechs Metern am großartig parierenden Daniel Endres im FSV-Tor (30.). Dann war es mit der Homburger Herrlichkeit aber vorbei. Der FCH hatte Glück, dass Frankfurts Andu Yobel Kelati kurz vor der Halbzeit nach einem Eckball nur die Latte traf. Auch nach der Pause blieb Fortuna den Saarpfälzern zunächst treu. FCH-Schlussmann Knichel kam nach einem Ausflug aus seinem Kasten 25 Meter vor dem Tor nicht an den Ball, die Frankfurter beförderten das Leder ins verwaiste Tor, doch Schiri Lukas Heim hatte in der Szene eine Abseitsposition erkannt.