Walshausen 2022 : Ärger über zähes Verfahren

Walshausen Walshausens Ortsbürgermeister ärgert sich über die „Salamitaktik“ bei der Prüfung für das Neubaugebiet.

Der Bebauungsplan selbst sei genehmigt, die Thematik „Schadloses Ableiten des Oberflächenwassers“ hinreichend besprochen und abgeklärt. Dazu Gunter Veith: „Wenn ich mich im Kollegenkreis der Ortsbürgermeister umhöre, dann ist Walshausen kein Einzelfall. „Das gesamte Oberflächenwasser wird in einer natürlichen Senke gesammelt. Das bietet sich an und ist auch nach diesen Überlegungen geplant. Ortsbesichtigungen haben stattgefunden, in drei Punkten waren hydraulische Berechnungen nachzuliefern. Insoweit war alles in trocknen Tüchern. Als ich jetzt bei den verantwortlichen Stellen der Verbandsgemeindewerke von Zweibrücken-Land nachhörte wurde mir mitgeteilt, dass es zu ergänzenden Rückfragen kam. Ein Spiel, das ich in dieser Art nicht mitmache. Diese Salamitaktik bei der Prüfung: Nicht mit mir! Erst alles okay und dann doch noch neue Forderungen, nein, da gibt es auch Gerichte, die ein solches Verhalten prüfen“, sagt Ortsbürgermeister Gunter Veith und versichert, seinen klaren Stellungnahmen Taten folgen zu lassen.

Schon längere Zeit ein Projekt, das in diesem Jahr umgesetzt werden soll, ist ein Fußweg neben der L 477 in Richtung Dellfeld. Im Ortsbereich führt dieser Straßenzug die Bezeichnung „Bahnhofstraße“, wenngleich Walshausen zu keiner Zeit einen Bahnhof in der Gemeinde hatte. Des Rätsels Lösung liegt auf der Hand. Viele Dorfbewohner marschierten auf dieser Straße früher hoch zum Bahnhof in Falkenbusch . Gespräche mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern seien geführt. Teilweise müssen auch Flächenstreifen dieses Grundstückseigentümers beansprucht werden, was aber das Vorhaben nicht verhindere. Mit Gestattungsverträgen soll rechtliche Klarheit für die Wegebefestigung geschaffen werden. Fußgänger und auch Radler sollen damit verkehrssicherer entlang der vielbefahrenen Landstraße hinüber ins Schwarzbachtal oder auf die Höhe kommen. Die wassergebundene Fahrbahndecke soll in Eigenleistung hergestellt werden. Das Material ist nach den Worten von Gunter Veith bereits beschafft und entsprechende Geräte zum Einbau stünden auch zur Verfügung. Helfer aus dem Ort sowieso. Loslegen können die aber erst im Spätsommer, weil Nachbargrundstücke noch bestellt werden und es bei der Maßnahmeabwicklung nicht zu Flurschäden kommen soll. Verschiedene Ausbaualternativen bieten sich an, Die Arbeitsstrecke kann deshalb zwischen 400 und 800 Meter liegen.