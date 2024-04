3. Handball-Liga Süd-West TVH ohne entsprechende Einstellung ohne Chance

In der zweiten Halbzeit ließ die HSG in der Abwehr angesichts des klaren Vorsprungs dann die letzte Konsequenz vermissen, sodass der TVH den Pausen-Rückstand noch einigermaßen konstant halten konnte. Top-Torjäger Yves Kunkel (13 Treffer) zeigte sich zwar einmal mehr in Wurflaune, aber seine Mitspieler – von Rebelo Magalhaes (6 Tore) einmal abgeshen – enttäuschten in der Offensive. Und hinten in der Abwehr waren die Keeper chancenlos gegen die Trefferflut der Hausherren. „Da war für unsere Torhüter überhaupt nichts zu halten. Die HSG-Spieler stießen immer wieder in die Tiefenräume, spielten sich damit durch und standen alleine vor dem Tor“, haderte Jörg Ecker. Insgesamt sei die Vorstellung des TV Homburg mehr als enttäuschend gewesen, auch weil taktisch nichts umgesetzt wurde, was man sich vorgenommen hatte. Die Niederlage an sich sei sicherlich kein Beinbruch im Hinblick auf den anvisierten Klassenverbleib. Aber die Art und Weise sei nicht akzeptabel gewesen. Die fehlende Bereitschaft zum Kampf und zur Gegenwehr vermisste der Sportliche Leiter.