Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Mit starkem Auftritt eine Reaktion gezeigt

Dabei liefen die ersten Minuten noch nicht wirklich nach dem Gusto der Hausherren. „Zu Beginn hatten wir etwas Probleme mit der 5:1-Deckung der Gäste“, sagte Weinert. So lagen seine Jungs mit 1:3 in Rückstand. Mit einer aggressiven Abwehr und viel Tempo nach vorne zogen die Hausherren nach einem Treffer von Nils Wöschler aber wieder gleich (3:3, 7.) und gingen dann in der neunten Minute nach einem Treffer des guten Tom Ihl erstmals mit 5:4 in Front. Gästetrainer Veit Waldgenbach reagierte und nahm eine Auszeit, die den Hausherren allerdings mehr half. Etwas mehr als vier Minuten später reagierte Waldgenbach ein weiteres Mal und nahm seine zweite Auszeit, denn seine Jungs lagen jetzt mit 4:9 hinten. Die Zweibrücker Deckung stand in dieser Phase bombenfest und ließ so gut wie nichts zu. In der Folge gestalteten die Gäste die Partie wieder ausgeglichener und zeigten, warum sie auf dem dritten Rang stehen. Bis zum 11:7 (20.) begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Dann aber zündeten die Zweibrücker den Turbo. Die Defensive um Abwehrchef Tom Grieser eroberte einen Ball nach dem anderen und kam über die erste und zweite Welle zu leichten Torerfolgen. Vor allem Grieser war jetzt nicht zu halten und erzielte in der ersten Hälfte fünf Treffer. Lediglich vier Fehlwürfe erlaubten sich die Gastgeber – lautstark sowie mit einer schönen Choreografie vom Publikum unterstützt– in den ersten 30 Minuten. Auch das Mittel des siebten Feldspielers verpuffte gegen die SG-Defensive. Knapp vier Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte hatten sich die Zweibrücker so auf 16:7 abgesetzt und gingen mit einer verdienten 18:10-Führung in die Pause.