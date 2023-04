Westgau-Meisterschaft der Turnerinnen Starke Felder, volle Ränge und gute Leistungen

Es war ganz schön was los an den Geräten und auf den Rängen der IGS-Schulturnhalle in Contwig. Von Anspannung über Nervosität, bis hin zu Freude und Enttäuschung war an Emotionen alles dabei bei den mehr als 160 Turnerinnen, die sich an zwei Tagen bei den Gaumeisterschaften und Bestenkämpfen des Westpfalz-Turngaus gemessen haben. Was wieder ein paar mehr waren als bei der Wiederaufnahme des Wettbewerbs nach der Coronapause im Vorjahr. Neben der VT Zweibrücken, der ausrichtenden VT Contwig, der VT Niederauerbach und dem TV Lemberg war diesmal auch der TV Hauenstein wieder am Start. Stark besetzt waren vor allem die Felder in den Jahrgängen 2010 bis 2013. Eine Lücke gebe es vor allem in dem noch jüngeren „Nach-Corona-Jahrgang“ 2014/15. „Die Jahrgänge 2010/11 sind die, die voll von Corona betroffen waren. Übervoll waren jetzt vor allem die Wettkämpfe der Jahrgänge 2012/13, mit Turnerinnen, die vor der Pandemie gerade begonnen hatten“, erklärt Sonja Rayer, Mädchen-Turnwartin in der Westpfalz sowie Trainerin der VT Zweibrücken, und fügt an: „Da war richtig was los – und das in unserem süßen, kleinen Turngau.“