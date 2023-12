Fechten Gaumeisterschaft wird zur Vereinsmeisterschaft

In der gemischten Runde der Altersklassen U 13, U15, und U17 hielt der Zweibrücker Medaillenregen an. Mia Eve Paul gewann bei der U 13 mit dem Florett ungeschlagen Gold vor den VTZ-Teamkameradinnen Emma Rossbach und Ella Oberle. Auch bei der weiblichen U15 gingen die ersten beiden Plätze an die Heimfechterinnen. Ann-Kathrin Kehrer siegte vor Marie Weinberg. Bei der männlichen U15 gab es kein Vorbeikommen an VTZ-Fechter Tristan Becker. Fast schon obligatorisch war die Goldmedaille für den Zweibrücker U17-Fechter Fynn Lehner, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach für Deutsche Meisterschaften qualifiziert hatte.