Handball-Oberliga Wie die Löwen bei den Tigern bestehen möchten

Auch die Oberliga-Handballerinnen des SV 64, die die Rote Laterne tragen, treten am Samstag um 16 Uhr in der Spiegelberghalle in Bellheim gegen die SG an. Die Südpfalz-Tigerinnen sind amtierender Vizemeister, stehen in der laufenden Runde aber „nur“ mit leicht positiver Bilanz (24:22 Punkte) auf dem achten Tabellenplatz. Daran ist vor allem eine schwarze Serie vor Fasching schuld, in der die SG sieben Niederlagen in Folge einstecken musste. Doch seitdem haben die Tigerinnen wieder deutlich zugelegt. Dem Negativlauf folgten zwischenzeitlich fünf Siege in Serie, ehe es am vergangenen Spieltag beim Fünften Mainz-Bretzenheim mal wieder eine Niederlage setzte. Im Hinspiel unterlagen die 64erinnen gegen Ottersheim ganz klar mit 20:33.