Fußball-Regionalligist FC Homburg Für ganz oben „reicht es einfach nicht“

Homburgs Mannschaftskapitän Mart Ristl tobte nach dem Abpfiff. Es knallte nicht nur die Kabinentür, sondern auch dahinter wurde es laut unter den Spielern. „Alle, die heute zum Einsatz kamen, haben versagt, waren Totalausfälle“, wütete Ristl und fügte an: „Es fehlt die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor und vor unserem Tor.“ Es sei eine Frechheit gewesen, wie sich seine Mannschaft den Fans heute präsentiert hätte. „Wir müssen uns alle selbst an die Nase packen. Mit so einer Leistung gehen wir im Halbfinale am Mittwoch gegen den 1. FC Saarbrücken unter.“