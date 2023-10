Bezirksliga Westpfalz Ein schwieriger Start in der neuen Spielklasse

Warum in der neuen Umgebung für die Contwiger bislang der Knoten noch nicht gelöst ist, hat für Wolf mehrere Gründe. Einer davon sei die lange Ausfallliste. Hüther ist auf dem Platz nicht zu ersetzen. Ähnlich sieht es bei Wolf selbst aus, dem eine hartnäckige Fußverletzung zu schaffen macht. Und Philipp Koch ist beruflich so stark eingespannt, dass er aktuell ebenfalls seine Qualitäten nicht mit einbringen kann. „Auch für das Spiel in Battweiler sieht es aufgrund von Verletzungen und beruflichen Verpflichtungen vieler Spieler alles andere als rosig aus. Wir werden aber jetzt nicht jammern und müssen mit denjenigen Spielern, die da sind, von der ersten Minute an Vollgas geben und die Mehrzahl der Zweikämpfe gewinnen“, betont Wolf. Es sei trotz der hohen Anzahl an möglichern Absteigern in Contwig „überhaupt kein Thema, die Flinte vorzeitig ins Korn zu kämpfen. Vielmehr werden wir jetzt erst einmal bis zur Winterpause alles raushauen, was irgendwie geht und wollen dann neue Kraft für die Rückrunde tanken“. Der Sportliche Leiter ergänzt: „In der Bezirksliga werden bereits die kleinsten Fehler gnadenlos bestraft. Wir haben mittlerweile erkannt, dass man sich hier – wie noch in der vergangenen Saison – nicht mehr fast ausschließlich auf seine spielerischen Qualitäten verlassen kann. Wir müssen künftig die Grundtugenden des Fußballs abrufen: Kampf- und Laufstärke. Stimmen die, läuft es auch wieder spielerisch besser.“