Fußball-Landesliga West VBZ feiern überraschenden ersten Saisonsieg

SG Rieschweiler – SV Rodenbach 1:1 (1:0). „Die ersten 35 Minuten von uns waren gut“, sagt Rieschweilers Trainer Björn Hüther. Im Anschluss an einen sehenswerten Ballgewinn von Pascal Frank erzielte Mirko Tüllner bereits nach zehn Minuten das 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legten die Gäste einen Gang zu, doch die SG konnte bis zum Pausenpfiff die knappe Führung verteidigen. Nach Wiederbeginn besannen sich die Gastgeber dann wieder direkt ihrer Qualität. In dieser Phase konnte Elias Braun nach einem weiten Schlag von Schlussmann Marc Zimmermann eine Großchance nicht verwerten und scheiterte am Rodenbacher Torhüter Maximilian Höh. Die Rieschweiler Führung hielt bis zur 73. Minute: In dieser Situation konnten die Gastgeber den Ball nicht energisch genug in der eigenen Defensive klären und Artim Bekteshi schob ihn zum 1:1 ins Netz. „Auch wenn der Ausgleich von seiner Entstehung her ärgerlich war, ging doch das Ergebnis letztlich so in Ordnung“, erklärt der SG-Trainer. Sein Spieler Enrico Simon sah in der 80. Minute wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte.