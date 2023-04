Fußball-Landesliga Rieschweiler stellt sich seinem Schreckgespenst

Am Mittwochabend wurde in der Fußball-Landesliga West die Tabelle begradigt. In einer Nachholpartie schob sich der SV Rodenbach dank eines 8:0-Kantersieges zu Hause gegen den Tabellenzehnten SG Meisenheim-Desloch-Lauschied auf Rang sieben vor. Und diese Partie wurde auch bei der auf Rang 13 platzierten SG Rieschweiler mit Argusaugen verfolgt. Denn am Sonntag empfängt die SG Rieschweiler um 15 Uhr Rodenbach. Der SV hatte der SGR im Hinspiel eine 14:0 (!)-Klatsche zugefügt. Es war eine der höchsten Niederlagen in der Rieschweiler Vereinsgeschichte.