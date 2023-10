Pflicht-Pfalzmeisterschaft der Gerätturnerinnen Von Topübungen, Zittergeräten und den Nerven

Haarscharf am Edelmetall vorbeigeschrammt ist die VTZ in der WK 304 (2012 u. jünger). „Dieser vierte Platz war wirklich unnötig“; hadert Rayer ein klein wenig damit, dass sogar der zweite Rang, den die TSG Haßloch (186,95) belegte, für ihre Schützlinge drin gewesen wäre. Mit den 185,25 Punkten und damit 0,3 Zählern Rückstand mussten sich Alina Ginder, Lea Hergert, Aaliyah Koser, Linett Lorenz sowie Leni Rutz hinter der drittplatzierten VT Contwig (185,55) um Elena Brill, Carolin Kaiser, Ida Scherthan, Pia Strassel und Emma Wasmundt einreihen. Während VTZlerin Linett Lorenz (16,20) die beste Boden-Wertung des Feldes erhielt, überzeugte die Contwigerin Pia Strassel mit den meisten Punkten am Sprung (17,60). Vor allem der Schwebebalken habe der VTZ ein besseres Abschneiden versaut. „Wir hatten durchgehend Absteiger drin, keine ist oben geblieben. Dann hast du da einen Packen, den du mit dir trägst.“ Zudem hätten die Mädels am Barren aufgrund „unnötiger Zwischenschwünge“ Pünktchen liegen lassen. „Da haben die Nerven nicht mitgespielt“, sagt Rayer mit einem Lachen und betont gleich, dass sie mit der Steigerung im Vergleich zu den Gaumeisterschaft vor gerade mal einer Woche jedoch „sehr zufrieden“ ist. Am Sprung etwa seien sie stabiler gewesen, obwohl die VTZlerinnen hier im Vergleich zur Vorwoche über den zehn Zentimeter höheren Tisch geflogen sind. Was einen um einen Punkt höheren Ausgangswert mit sich bringt. „Eigentlich waren alle Mädchen gut. Alina Ginder mit ihrer 16,35 am Barren – das war das erste Mal, dass sie die Übung durchgeturnt hat. Mit zwei wunderschönen Kippen“, lobt die Trainerin. Nur ein Absteiger am Balken weniger, einen Zwischenschwung weggelassen – und es hätte zum Podest gereicht. „Aber so sind wir den Contwiger Mädels wenigstens mal ordentlich auf die Pelle gerückt“, zieht Rayer ein positives Fazit, nachdem der Abstand zuletzt noch fünf Punkte betragen hatte. „Es war einfach nicht unser Balken-Wochenende.“