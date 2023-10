Turnerinnen der VT Zweibrücken Mit „fairer Mannschaftsentscheidung“ zur Silbermedaille

„Womit sie aber nicht zufrieden sind, sind die Bodenwertungen“, schiebt Rayer hinterher. Was nicht an den Übungen der Zweibrückerinnen selbst gelegen habe. „Da saß die Trainerin der Schwegenheimer im Kampfgericht.“ Und wenn die VTZ-Starterinnen sicher auch nicht alles perfekt geturnt haben, sei die Beurteilung dennoch nicht ganz fair gewesen. „Da sind Sprünge bei uns teilweise nicht anerkannt worden, bei der eigenen Mannschaft aber sehr wohl. Da wurde nicht mit dem gleichen Maß gemessen“, erzählt Rayer von den Eindrücken ihrer Schützlinge, die daher sehr „frustriert“ gewesen seien. Denn so wurde auch der Kampf um Platz zwei mit Limburgerhof recht spannend. An Sprung (48,95 Punkte) und Barren (48,40) waren die Teams je gleichauf, an Balken und Boden lagen die Zweibrückerinnen, die von Alina Stichler betreut wurden, einen Hauch davor. Was letztlich zu Silber reichte. „Wären die Bodenwertungen andere gewesen, wäre es vielleicht gar nicht so eng geworden“, schätzt Sonja Rayer. Der spätere Sieger hat neben den 4,20 am Boden vor allem am Sprung mit 2,05 mehr Zählern Punkte auf die VTZ gut gemacht. „An Balken und Barren waren wir auch mit Schwegenheim konform. Am Sprung sind die ein Stück weg, aber am Boden fast fünf Punkte – die Mädels sind gut, aber so schlecht sind wir nun auch wieder nicht“, hadert Rayer. Aber alles in allem könnten die VTZ-Turnerinnen um Emma Baumann, Chiara Conrad, Jasmin Jennewein, Lina Meister, Jule Neumann, Sheyla Oberst, Mia Reichert, Neele Schimmel und Klara Wenzel mit der Platzierung und ihren Auftritten einverstanden sein.