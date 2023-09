Mannschaftsmeisterschaften Westpfalz-Turngau Ein paar Teams mehr und tolle Auftritte

Gewohnt souverän zeigten auch die VTZ-Starterinnen in der Kür-Leistungsklasse ihre Elemente. „Hier hatten wir ein paar Mädchen zur Auswahl“, erklärt Sonja Rayer, dass in dem dort durchgeführten Ligamodus bis zu zehn Turnerinnen am Wettkampftag gemeldet werden können. Letztendlich hatte Zweibrücken mit Emma Baumann, Mia Reichert, Jule Neumann, Chiara Conrad, Mia Boquet, Klara Wenzel, Sheyla Oberst und Neele Schimmel acht im Einsatz. „Da haben wir fröhlich durchgeturnt.“ Mit 155,80 Zählern sicherte sich das Team den Sieg vor der nur mit vier Turnerinnen (Jule Sauter, Lilly Wind, Estelle Conrad und Johanna Maurer) besetzten Mannschaft der VT Contwig. Die jeweils beste Wertung an den Geräten erzielten die VTZ-Starterinnen Neumann am Sprung (12,45 Punkte), Baumann am Balken (12,95) sowie Conrad an Boden (15,00) und Stufenbarren (13,15).