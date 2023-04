Boxen Schwergewichts-Duell Gashi gegen Abdallah

In seinem ersten Kampf des Jahres steht für Senad Gashi gleich ein Spektakel an. Am Samstag, 3. Juni, trifft der Boxer aus Zweibrücken in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf (Live auf Youtube) auf den dreifachen Kickbox-Weltmeister und jetzigen Profiboxer Mohamed „Mo“ Abdallah. „Ich bin bereit. Er hat keine Chance gegen mich“, prophezeit Gashi.