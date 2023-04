Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz Galla nach Derby-Niederlage bedient

„Ich könnte mit der Niederlage leben, wenn wir das abgerufen hätten, was wir können. Wir haben uns aber leider viel zu oft nicht an die eigenen Vorgaben gehalten. So etwas ärgert mich“, sagte ein sichtlich bedienter VTZ-Coach. Für ihn war diese Partie aber keine Ausnahme, sondern vielmehr die Bestätigung der Regel, denn es ziehe sich wie ein roter Faden durch die Saison. Dass die Zweibrücker eine sehr schwache Trainingswoche hinter sich hatten und eine Vorbereitung auf die Partie mehr oder weniger ausfiel, kam erschwerend hinzu. Galla selbst stand wegen Krankheit nicht zur Verfügung, ähnlich wie der eine oder andere Spieler. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Handballfreunde Illtal gerade in der Schlussviertelstunde einfach abgeklärter waren und sich deswegen den Sieg auch verdient haben. Nicht zuletzt auch, weil die beiden Ex-VTZ-Spieler Thomas Jung und Yannic Klöckner in den Schlussminuten entscheidende Impulse zum späteren Erfolg beitrugen. „Der Sieg heute war ein Befreiungsschlag für uns. Nach den Niederlagen zuletzt war das heute extrem wichtig“, sagte Klöckner, der gegen Ende mit fünf Paraden den Zweibrückern den Zahn zog.