Handball-Oberliga Die VTZ will beweisen, dass sie in die Oberliga gehört

Am kommenden Sonntag um 17 Uhr steht für die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz das Heimspiel gegen die Handballfreunde Illtal auf dem Programm. Und an die Partie der Hinrunde werden sich die Zweibrücker sicher sehr gerne erinnern. Zum Amtsantritt von Trainer Marek Galla gewann die VTZ Ende November nach zuvor fünf Niederlagen in Serie im Illtal mit 31:28 und bescherte ihrem neuen Übungsleiter Galla, der die zurückgetretenen Kai Schumann und Philipp Wiese beerbt hatte, einen Einstand nach Maß. Und die Rosenstädter hätten sicher nichts dagegen, wenn sich diese Geschichte wiederholt.