Kurt-Bellaire-Gedächtnislauf der VTZ „Die VTZ kennt kein Wetter!“

Beim ersten Kurt-Bellaire-Gedächtnislauf der VTZ am Samstag regnete es in Strömen. Kurt Bellaire hätte es bestimmt gefallen, betonte Bianca Grehl. Die Abteilungsleiterin Leichtathletik war natürlich ebenfalls an den Start gegangen. „Regen hat Kurt noch nie was ausgemacht. ,Die VTZ kennt kein Wetter‘ waren immer seine Worte“, erinnerte Grehl an den Zweibrücker, der vergangenes Jahr kurz vor Silvester im Alter von 92 Jahren verstorben war. Seine Vereinsfreunde waren sich einig, dass sie den traditionellen VTZ-Silvesterlauf zukünftig in seinem Namen veranstalten wollen.