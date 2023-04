Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Luthe rettet dem FCK einen Zähler

Den 4000 nach Regensburg mitgereisten Fans des 1. FC Kaiserslautern stockte in der Nachspielzeit kurz der Atem. Jahn-Stürmer Prince Owusu zog aus rund 20 Metern scharf ab, doch FCK-Keeper Andreas Luthe klärte den Distanzschuss überragend zur Ecke – und rettete dem Fußball-Zweitligisten aus der Pfalz damit das 0:0. Zwar kamen die Roten Teufel trotz 20-minütiger Überzahl bei dem abstiegsbedrohten SSV nicht über das Remis hinaus, zwar gelang in der Fremde wie bereits seit knapp drei Monaten erneut kein Tor. Jedoch beendete der FCK am Sonntag seine Negativserie von zuletzt fünf Auswärtspleiten in Folge. „Das war ein intensives Spiel. Wir wussten, dass Regensburg mit allen Mitteln versuchen wird, die drei Punkte hier zu behalten. Wir wollten unseren Auswärtsnegativlauf bremsen. Der Punkt ist verdient, das Glas ist für mich halbvoll“, resümierte FCK-Trainer Dirk Schuster und fügte an: „Es ist uns wenig gelungen, in Überzahl Chancen zu erspielen. Am Ende hat Andi mit einer Riesenparade den Einschlag verhindert.“ Während der SSV Jahn Regensburg mit nun 28 Punkten weiter auf dem Relegationsplatz feststeckt, liegen die Roten Teufel fünf Spieltage vor Schluss mit 44 Zählern als Siebter im gesicherten Mittelfeld.