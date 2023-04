2. Fußball-Bundesliga Schuster will kein Déjà Vu erleben

Thema bei den Roten Teufeln wird in der Trainingswoche dafür der kommende Gegner Regensburg gewesen sein, der in der Tabelle den drittletzten Platz belegt. Doch Schuster warnte: „Der Tabellenplatz entspricht nicht so ganz den Leistungen der Regensburger. Wir haben den Jahn genau analysiert und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass das eine absolut konkurrenzfähige Zweitliga-Mannschaft sind“, sagte er. Am vergangenen Spieltag unterlag Regensburg gegen Greuther Fürth mit 1:2. „Da hat selbst Fürths Trainer Alex Zorniger zugegeben, dass nicht die bessere – sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen hat“, erinnerte Schuster, der Regensburg auch bei dessen Gastspiel Ende Februar beim Karlsruher SC im Stadion beobachtet hatte: „Da müssen sie eigentlich in Führung gehen, verlieren aber am Ende 0:1. Das zieht sich bei ihnen wie ein Roter Faden durch die ganze Saison“, meinte der FCK-Trainer. Sein Ziel für die Partie am Sonntag: „Wir wollen das Spiel dort gewinnen und so auswärts einen Neuanfang starten.“