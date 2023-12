Handball-Oberliga Gute Nachrichten vor dem Jahres-Abschluss

Dafür müssen die Löwen aber erstmal das schwere Heimspiel gegen Budenheim gewinnen. Die Sportfreunde wurden in der Vorsaison Vizemeister, mussten aber vor der laufenden Runde den einen oder anderen Abgang verkraften. Den neuen Trainer Thomas Gölzenleuchter plagen zudem immer wieder Ausfälle. Dennoch stellten die Budenheimer in dieser Spielzeit schon unter Beweis, dass sie noch immer zu den Top-Teams der Liga zu zählen sind. Dem Spitzenreiter VTV Mundenheim brachten die Budenheimer eine seiner nur zwei Saisonniederlagen bei (25:24). Dass die Sportfreunde ihre Ausfälle meist gut kompensieren können, liegt auch an der starken Nachwuchsarbeit des Vereins aus der Verbandsgemeinde Mainz/Bingen. Wenn Not am Mann ist, springen immer wieder gut ausgebildete Akteure aus der zweiten Mannschaft oder der Jugend in die Bresche. Bester Torschütze der Sportfreunde ist Stefan Corazolla. Er steht mit 97 Treffern auf dem dritten Rang der Oberliga-Torschützenliste. Mit Lars Klasmann hat Budenheim zudem einen starken Mittelmann, der in der Zentrale geschickt die Fäden zieht. Auch die Sportfreunde tankten zuletzt Selbstvertrauen – werden aber womöglich mit ein wenig schwereren Beinen nach Zweibrücken reisen. Budenheim war in der Liga noch am Mittwoch im Einsatz und gewann beim TuS Kaiserslautern Dansenberg II deutlich mit 39:31. Die Partie am Samstag wird für Budenheim also das dritte Spiel binnen sieben Tagen sein.