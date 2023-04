Handball-Oberligist TV Homburg Der Aufstieg ist nun greifbar nah

Steffen Ecker sah seine Spieler im zweiten Abschnitt weiter konsequent in der Defensive. Patrick Bach, der längere Zeit wegen Schulterproblemen nicht spielen konnte und am Donnerstag wieder das Training aufnahm, verstärkte die Abwehrreihe des TVH. „Es ging ganz gut und ich habe mich nach einem Test am Donnerstag in den Dienst der Mannschaft gestellt“, erklärt Bach, der von einem erwartet engen Spiel für seine Mannschaft sprach. Knapp zwölf Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt – und es ging weiter eng zu. Dann aber leistete sich die HSG eine Auszeit von sieben Minuten mit nur einem Treffer. Der bislang ungeschlagene Ligaprimus nutzte diese Phase, um sich entscheidend auf 25:20 (48.) abzusetzen. In der 53. Minute waren die Gäste vom Rhein zwar beim Stand von 24:27 wieder etwas herangekommen, aber an dem letztlich verdienten 32:26-Sieg des TVH konnten sie nicht mehr rütteln.