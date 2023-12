3. Liga Handball Saarlouis setzt im Topspiel ein Ausrufezeichen, Homburg holt wichtigen Sieg

Die Handballer der HG Saarlouis haben sich am Samstag mit einem dicken Ausrufezeichen im letzten Heimspiel des Jahres von ihren Fans verabschiedet. Im Topspiel der 3. Liga bezwang der Tabellendritte den -zweiten HSG Krefeld Niederrhein vor 1065 begeisterten Zuschauern mit 37:30 (20:14) und feierte den fünften Sieg in Folge. Mit 19:9 Punkten rückte die HG bis auf drei Zähler an den Gegner um die Ex-Saarlouiser Lukas Hüller und Pascal Noll (je ein Tor) heran. Herausragende Akteure beim siebten Heimsieg im achten Spiel waren Rückkehrer Lars Weissgerber mit 15 Toren (zwei Siebenmeter) und Torwart Daniel Schlingmann, der gleich 22 Krefelder Würfe entschärfte.