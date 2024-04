Polizei veröffentlicht Bilder der Verdächtigen Unbekannte prügeln mit Stein auf 23-Jährigen in Saarbrücken ein

Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, schlugen und traten die Gesuchten am 23. Oktober 2023 gegen 23 Uhr an der Bushaltestelle Stettiner Straße auf den Mann ein. Sie sollen den 23-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und mit einem Stein auf seinen Kopf geschlagen haben, wobei er verletzt wurde.