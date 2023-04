Fußball-Verbadsliga „Beide werden voll auf Sieg spielen“

Das war richtig bitter für den Fußball-Verbandsligisten SV Schwarzenbach. Der Tabellenelfte hielt in seinem Nachholspiel am Mittwochabend gegen den Zweiten SG Marpingen-Urexweiler bis tief in die Schlussphase ein 0:0. Doch in der 88. Minute versetzte SG-Spieler Johannes Alt den Schwarzenbachern dann doch noch den späten Knockout. Mit einem Sieg hätte der SV nicht nur den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößert, sondern voraussichtlich auch das Titelrennen entschieden. Hätte Marpingen nicht alle drei Punkte vom Wacken entführt, hätte die SG wohl keine Chance mehr gehabt, Spitzenreiter Preußen Merchweiler noch einzuholen.