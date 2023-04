Fußball-Oberliga Mit klarem Kopf ins nächste Endspiel

„Ich denke, es ist für alle Mannschaften in der Abstiegsrunde eine brutal schwere Situation. Bei bis zu acht Absteigern musst du Woche für Woche an dein Limit gehen und vor allem vom Kopf her klar bleiben. Trotz des enormen Drucks darfst du dich nicht verrückt machen lassen und musst bei dir bleiben“, sagt Jägersburgs Trainer Christian Frank.