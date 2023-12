Handball HSG Völklingen erwartet HSG TVA/ATSV Saarbrücken in ungewohnter Halle

Handball-Saarlandligist HSG Völklingen erwartet an diesem Samstag um 19 Uhr die HSG TVA/ATSV Saarbrücken zum Regionalverbands-Derby. Gespielt wird allerdings nicht in Völklingen, sondern in der Südwesthalle in Bous. Die Hermann-Neuberger-Halle, in der die HSG Völklingen normalerweise ihre Heimspiele austrägt, steht aufgrund einer anderen Veranstaltung nicht zur Verfügung.