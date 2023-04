Große Auszeichnung „Fußball ist aus meinem Leben nicht wegzudenken“

Zudem ist Ecker zusammen mit Fritz Schery und Dieter Stein einer der Väter des Saarländischen Fußball-Hallenmasters. Einer in dieser Form bundesweit wohl einzigartigen Veranstaltung, für dessen Finale in Saarbrücken der SFV in diesem Jahr 10 000 Karten hätte verkaufen können, wenn denn die Saarlandhalle diese Kapazität hätte. Seinen Anfang nahm das Masters aber 1993 in Homburg. Bis 1995 wurde es im Erbacher Sportzentrum ausgetragen, ehe der Austragungsort des Budenzaubers wechselte.