Handball-Oberliga Der TVH muss die „harte Nuss“ Bingen knacken

Damit auch am Samstag ein Sieg gefeiert wird, solle seine Mannschaft so auftreten, wie am vergangenen Spieltag, meint Ecker. Da bezwang der TVH den TV Nieder-Olm auswärts mit 34:30. Ecker konkretisiert aber, dass sich sein Team nur die zweite Halbzeit der Partie zum Vorbild nehmen darf. Denn vor dem Seitenwechsel kassierte der TVH so viele Tore (18) wie in dieser Saison noch nie in einem Durchgang.