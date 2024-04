Fußball-Saarlandliga FSV Jägersburg gewinnt das Stadt-Derby gegen Homburg II

Nach sieben Minuten scheiterte FSV-Akteur Tim Schäfer am Freitag am glänzend reagierenden Homburger Schlussmann Lukas Hoffmann. In der Folge avancierte der Jägersburger Verteidiger Tom Koblenz zum Mann des Tages – er traf nach zehn Minuten per Drehschuss ins rechte Eck zum 1:0. Bis zum Pausenpfiff blieben die Gastgeber die agilere Mannschaft, konnten aber zunächst keinen weiteren Treffer nachlegen. Das änderte sich in Halbzeit zwei: Wieder war es Koblenz, der mit einem 22-Meter-Schuss ins rechte Eck traf (60.). Endgültig die Weichen auf Sieg stellte Waaris Bhatti, der in der 64. Minute aus 15 Metern das 3:0 erzielte. Die Gäste verpassten es, durch einen Foulelfmeter aufzuschließen. Den Strafstoß von Merouane Taghzoute konnte FSV-Schlussmann Joshua Martin sogar festhalten (77.). Taghzoute besorgte aber doch noch den Homburger Ehrentreffer, als er aus halbrechter Position das 1:3 aus FCH-Sicht erzielte. „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen konnte“, freute sich Matchwinner Koblenz. Dagegen war Homburgs Trainer Rizgar Daoud enttäuscht: „Die Jägersburger haben uns mit ihren erfahrenen Spielern den Zahn gezogen. Tom Koblenz hat überragend gespielt.“ Homburg II bleibt Tabellensiebter.