Handball-Drittligist TV Homburg Schulz zieht dem Longericher SC den Stecker

Der TV Homburg wirkte nach diesem Sieg wie befreit. Der Jubel über das erste Erfolgserlebnis – nach acht Wochen der Tristesse mit sieben Niederlagen und dem letzten Tabellenplatz – kannte keine Grenzen. Steffen Ecker blieb gelassen, freute sich aber, dass sein Team „endlich über 60 Minuten konstant gezeigt hat, was wir können“. Jörg Ecker, der sportliche Leiter des TVH erklärte, dass die Mannschaft „eine disziplinierte und kämpferisch großartige Abwehrleistung zeigte – mit einem tollen Torhüter Schulz und auch einem hervorragenden Angriff“. Endlich habe der Aufsteiger auch mal einen Einbruch vermeiden können, weil er von der ersten bis letzten Minute fokussiert blieb. Auch Yves Kunkel war die Erleichterung deutlich anzumerken. „Ich bin sehr zufrieden, weil jeder in den 60 Minuten alles gegeben hat und wir stets an unser Leistungsvermögen herankamen.“ Auch Lukas Glück betonte: „Jeder war für den anderen da und mit unserem Torhüter Patrick hatten wir ganz klar das große Plus in unseren Reihen.“ Ausschlaggebend sei auch die große Disziplin gewesen. „Nur so kann man in der dritten Bundesliga bestehen.“